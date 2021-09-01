Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗ





Жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда дождались открытия движения скоростных трамваев по реконструированному участку «Стадион «Монолит» - ВГТЗ». Запуск вагонов стал подарком к началу учебного года, когда нагрузка на общественный транспорт резко возрастает. Трамваи ходят от станции «Ельшанка» до ВГТЗ в штатном режиме – интервал составляет не более пяти минут.





Об открытии движения по полноценному маршруту СТ заявил накануне глава Волгограда Виталий Лихачев во время проверки качества выполненной реконструкции. На выделенные в 2020 году из федерального бюджета 300 млн рублей подрядчик «Метроэлектротранса» заменил 6 км путей: рельсы, шпалы, подушку, опоры и контактную сеть. Однако федеральных средств хватило не на все, и работы выполнены не до конца: осталось сделать бесшовную сварку стыков между рельсами, чем рабочие будут заниматься по ночам. Бесшовные стыки обеспечат плавный ход трамвайных вагонов без перестука колес.





Других мер по усилению общественного транспорта с началом учебного года мэрия Волгограда не планирует. Между тем, глава города накануне пообещал закупить 24 новых троллейбуса с возможностью автономного хода, которые пустят в поселок ГЭС и соединят его со Спартановкой.