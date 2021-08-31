Крупный спортивно-оздоровительный комплекс продают в Волгограде

Общество 31.08.2021 08:10
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31.08.2021 08:10
За 60 миллионов рублей выставлен на продажу спортивно-оздоровительный комплекс "Арена" в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", предложение о продаже спорткомплекса размещено на популярном интернет-сервисе объявлений 9 августа текущего года и повторно 27 августа.
Покупателям предлагают "спортивный клуб с административным помещением в отличном состоянии". В нем находится теннисный корт, бассейн, сауна, бильярд, два тренажёрных зала, массажный кабинет, кафе, зал для переговоров, офисное помещение, собственная парковка. Отмечается, что здание 3450 кв.м. и земля 3533 кв.м. находятся в собственности.
На официальной странице спортивно-оздоровительного комплекса Вконтакте указано, что "Арена" - крупнейший оздоровительный комплекс Южного федерального округа. Общая площадь составляет 3450 кв. м. В едином центре размещен широкий спектр разнообразных спортивно-оздоровительных услуг, возможности для совершенствования своей физической формы.
Комплекс был открыт в 2009 году. Работает ли он сейчас, неизвестно. Дозвониться по указанному в шапке профиля телефону не удалось. Последняя запись Вконтакте датируется октябрем 2018 года. Официальный сайт спортивно-оздоровительного комплекса не работает.
Фото: скриншот с сервиса объявлений; сообщество спортивно-оздоровительного комплекса "Арена" ВКонтакте.
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