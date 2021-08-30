Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежь

Общество 30.08.2021 15:38
0
30.08.2021 15:38
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил школьников и студентов Волгоградской области посетить МИД в ходе встречи с общественностью в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Лавров отметил, что в министерстве поддерживают интерес молодежи к международной политике и дипломатии, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Когда с молодых лет ребята задумываются о том, в каком мире мы живём, и насколько наша страна может играть роль в недопущении новых войн, как это сделали наши великие ветераны, мы всегда это будем поощрять. Кстати, таких ребят я встречал и в ряде европейских стран, поэтому у нас многое может получиться вместе», – обратился к участникам встречи Лавров и предложил участникам встречи обсудить новые формы международного сотрудничества.
В ходе обсуждения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил возродить молодежное международное движение, основанное, в том числе, на поисковой работе и добровольческих отрядах. Сергей Лавров идею поддержал. «Получается, что мы одновременно пришли к тому, что поисковая работа должна обязательно иметь международное измерение. Поисковое движение гарантирует связь времен; огромная благодарность волонтерам, поисковикам, тем, кто занимается мемориальной и архивной работой, — отметил глава МИД РФ. — Возникла идея учредить День поисковика — движение обрело общероссийский охват и, наверное, будет правильно специально подчеркнуть наше уважение ко всем тем, кто по зову сердца занимается этой необходимой для нас работой».
Реклама
Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмом30.08.2021 17:41
Общество 30.08.2021 17:41
В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поезда30.08.2021 17:13
Общество 30.08.2021 17:13
Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсию30.08.2021 16:55
Общество 30.08.2021 16:55
В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человек30.08.2021 16:23
Общество 30.08.2021 16:23
В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супруга30.08.2021 15:15
Общество 30.08.2021 15:15
Это половина райцентра: количество жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет30.08.2021 12:26
Общество 30.08.2021 12:26
Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войны30.08.2021 11:40
Общество 30.08.2021 11:40
Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя Труда30.08.2021 10:58
Общество 30.08.2021 10:58
Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской области30.08.2021 10:21
Общество 30.08.2021 10:21
День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматах30.08.2021 10:11
Общество 30.08.2021 10:11
В Волгограде провалили программу по озеленению30.08.2021 08:54
Общество 30.08.2021 08:54
ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срок30.08.2021 08:50
Общество 30.08.2021 08:50
Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО29.08.2021 18:28
Общество 29.08.2021 18:28
В Волгоградской области стало меньше безмасочников29.08.2021 17:46
Общество 29.08.2021 17:46
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области29.08.2021 16:45
Общество 29.08.2021 16:45
Реклама