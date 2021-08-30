Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежь





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил школьников и студентов Волгоградской области посетить МИД в ходе встречи с общественностью в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Лавров отметил, что в министерстве поддерживают интерес молодежи к международной политике и дипломатии, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Когда с молодых лет ребята задумываются о том, в каком мире мы живём, и насколько наша страна может играть роль в недопущении новых войн, как это сделали наши великие ветераны, мы всегда это будем поощрять. Кстати, таких ребят я встречал и в ряде европейских стран, поэтому у нас многое может получиться вместе», – обратился к участникам встречи Лавров и предложил участникам встречи обсудить новые формы международного сотрудничества.

В ходе обсуждения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил возродить молодежное международное движение, основанное, в том числе, на поисковой работе и добровольческих отрядах. Сергей Лавров идею поддержал. «Получается, что мы одновременно пришли к тому, что поисковая работа должна обязательно иметь международное измерение. Поисковое движение гарантирует связь времен; огромная благодарность волонтерам, поисковикам, тем, кто занимается мемориальной и архивной работой, — отметил глава МИД РФ. — Возникла идея учредить День поисковика — движение обрело общероссийский охват и, наверное, будет правильно специально подчеркнуть наше уважение ко всем тем, кто по зову сердца занимается этой необходимой для нас работой».