



Страшная авария произошла накануне в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 21-летний житель села Костарево, не имеющий прав, сел за руль незарегистрированного автомобиля «Митсубиси Лансер». В салоне находился также 22-летний товарищ водителя и 20-летняя девушка. На 512 км. автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» молодой человек попытался обогнать на своей полосе другую машину, но не справился с управлением. В результате неуправляемого заноса машина вылетела на встречку и столкнулась «КамАЗ-5490» с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Краснодарского края. От удара «Митсубиси» отбросило на двигающиеся в попутном направлении автомобили «ВАЗ-21099», «Ладу-219110» и «Шкоду Октавию». Водитель и 22-летний пассажир «Митсубиси» скончались на месте, пассажирка «Митсубиси» доставлена в больницу.



