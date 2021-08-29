Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области





Волгоградский областной суд удовлетворил иск управления Минюста РФ по региону о ликвидации религиозной организации церковь христиан евангельской «Жить, побеждая» города Фролово, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение.

Сведения об этой организации будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Поводом для обращения с соответствующим исковым заявлением, как указано в решении, стало осуществление этой организацией деятельности с неоднократными нарушениями действующего законодательства, которые после двух предупреждений, вынесенных в ее адрес, не были устранены.

В частности, организация своевременно не информировала уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По указанному в ЕГРЮЛ адресу религиозной организации направлялись письма, но реакции на них не последовало.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Согласно ЕГРЮЛ, по состоянию на 29 августа текущего года сведения об этой организации из реестра еще не исключены.



