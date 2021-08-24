Волгоградцам объяснили причины исчезновения гриппа





Вакцинация от гриппа в сезоне 2020-2021 годов предотвратила случаи микст-инфекции коронавирусной инфекции и гриппа. Так считают в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что прививки от гриппа в прошлом году получили 60% населения. В регионе при этом не было зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.

Причиной отсутствия регистрации случаев заболевания гриппом в эпидсезоне 2020-2021 годов послужил высокий охват профилактическими прививками и своевременно принятые ограничительные мероприятия, пояснили в ведомстве. А вот ОРВИ жители региона болели. При этом возбудитель SARS-CoV-2 постоянно конкурировал и циркулировал с другими возбудителями ОРВИ.

Напомним, накануне власти Волгоградской области заявили о необходимости начать раньше в профилактических целях прививочную кампанию от гриппа.