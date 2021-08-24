Волгоградцев заставляют прививаться под страхом увольнения





97% работников ЮФО и Волгоградской области сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса – об этом говорят результаты опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с крупнейшей в России платформой для поиска работы и персонала hh.ru.

Так, треть (31%) сотрудников компаний ЮФО и Волгоградской области заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще треть ответили, что их «не заставляли, но убеждали», и у лишь 35% опрошенных вакцинация проводилась на добровольной основе.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 10% опрошенных: из них 6% обещали выходные после вакцинирования, 5% — бонусы к зарплате, еще 1% - небольшие презенты. Остальным руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку, более того: 34% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 7% - что им пообещали снизить зарплату.

Введение условно-принудительной вакцинации считает необходимой мерой лишь каждый десятый житель ЮФО, подавляющее большинство (66%) ответили, что прививаться или нет — это личное дело каждого, а каждый пятый и вовсе против вакцинации.

Те сотрудники, что не поддерживают вакцинацию, объясняют это следующим образом: 63% считают, что государство таким образом преследует корыстные цели, 54% боятся навредить собственному здоровью, 33% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 32% не доверяют отечественным препаратам, 12% ждут появления в России зарубежной вакцины.

“В нынешней ситуации особенно остро для работодателей стоит вопрос вакцинации своих сотрудников, а точнее - мотивации к ней. Ряд регионов нашей страны акцентировали внимание на необходимости наличия вакцины от коронавируса у работников определенных сфер, обязав привить не менее 60% сотрудников организаций. Тем не менее, далеко не все работники этих сфер оказались готовы к таким решительным мерам, что ставит руководителей организаций в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к обязательной вакцинации сотрудников», - комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

68% руководителей, принимавших участие в опросе, не согласны, что сотрудников, которые отказываются прививаться, нужно отстранять от работы. 6%, наоборот, однозначно поддерживают эту точку зрения, 3% отмечают, что просто нет выхода («Если не отстранить, к компании применят штрафы»), 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.

По мнению Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использовать необходимые ресурсы для того, чтобы просвещать работников о пользе мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опрос, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию). При устройстве на работу новых сотрудников работодатель будет акцентировать внимание на наличии у соискателя прививки или медотвода от нее. Многие организации уже поступают именно так, некоторые же – материально мотивируют на прививку новых сотрудников. Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации.

Напомним, на встрече с членами «Единой России», которая состоялась 22 августа, Владимир Путин заявил, что не должно быть «кампании навязывания» прививок от COVID-19. Он считает, что не надо никого запугивать или заставлять, а вместо этого «нужно разъяснять». «Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания», - подчеркнул глава государства.