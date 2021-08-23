В Волгограде у 15 наркоманов и алкоголиков отобрали водительские права





Водительских прав лишены 15 жителей Кировского района Волгограда, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Действие их водительских прав прекращено по суду на основании исков надзорного ведомства. В соответствии с положениями Федерального закона "О безопасности дорожного движения" наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами.

Еще в отношении троих человек аналогичные материалы находятся на рассмотрении.



