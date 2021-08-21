Общество 21.08.2021 12:51
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21.08.2021 12:51
Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за минувшие сутки в регионе выявлено 346 новых заболевших. Накануне в регионе заразились коронавирусом 343 человека. Еще 15 жителей умерли от инфекции. Всего, таким образом, в Волгоградской области уже 2136 человек скончались от COVID-19.
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