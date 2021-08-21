Службу крови модернизируют в Волгоградской области

Общество 21.08.2021 11:51
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21.08.2021 11:51
Пункты и отделения переливания крови модернизируют по всей Волгоградской области. Такое решение губернатор Андрей Бочаров принял по итогам визита во вновь созданный филиал областного центра крови в Волжском, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Волжское отделение является одним из крупнейших в регионе по объемам заготовки крови и численности сотрудников. Подразделение перевели в отдельное помещение на улице Пушкина, чтобы создать комфортные условия для доноров и работников, обновить оборудование и внедрить современные стандарты. Прием в отделении возобновится в ближайшее время – за ними закреплено 6 тысяч доноров, они сдают кровь и ее компоненты для больниц Волжского и Заволжья.
Подразделение принимает тех, кто переболел или привился от коронавируса для сдачи антиковидной плазмы – с начала года в Волгоградской области заготовили 898 литров. Всего за 7 месяцев 2021 года жители Волгоградской области сдали более 11 тысяч литров донорской крови.
После визита в отделение службы крови в Волжском губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход благоустройства в городе, посетив главную пешеходную аллею и площадь возле ДК «Октябрь». Глава региона выслушал предложения и идеи волжан и рассказал о планах по развитию Волжского.
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