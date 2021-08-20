Волгоградский губернатор рассказал жителям о планах на будущее











Планами по развитию общественных пространств Волгограда поделился губернатор Андрей Бочаров с жителями и гостями областной столицы во время прогулки возле храма Александра Невского и по Центральной набережной. Глава региона также выслушал идеи горожан по поводу благоустройства и сделал с людьми несколько фотографий на память, сообщает ИА «Высота 102».

Компанию губернатору составили глава Волгограда Виталий Лихачев и депутат Госдуму Евгений Москвичев. Возле собора Александра Невского они встретились с несколькими верующими волгоградками – Андрей Бочаров предложил им заглянуть в храм, где завершаются отделочные работы и благоукрашение. Собор откроется в этом году во время празднования 800-летия святого благоверного князя. Освятить собор губернатор пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла при личной встрече в Москве.

Храм и открытый в прошлом году Александровский сад стали отправной точкой единого пешеходного кольца в центре Волгограда. В него также вошли новый Царицынский парк в пойме, скверы Пушкина и Пахмутовой, благоустроенная зона у «Гасителя», парк Победы у Мамаева кургана и современная набережная у стадиона «Волгоград Арена». Сейчас продолжается реконструкция нижней террасы Центральной набережной. В разработке находится проект «верхней бровки» от музтеатра до музея-панорамы «Сталинградская битва».