Росстат одел волгоградских школьников по «смешным» ценам





В Росстате рассчитали стоимость подготовки детей к школе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства калькулятор, в Волгоградской области одеть мальчика к 1 сентября стоит 13453 071 рубль, для девочки набор одежды обойдется дороже – 17428 рублей. В набор для мальчиков входят 9 предметов одежды, для девочек – 11. Стоимость расходов родителей на подготовку детей к 1 сентября рассчитывалась, исходя из необходимости приобрести брюки, сорочку, платье, блузку, футболку, колготки, носки, туфли, ботинки, рюкзак, спортивный костюм и кроссовки. Самым дорогим из этого набора, судя по данным Росстата, является спортивный костюм – его средняя стоимость составила 2166 рублей. Ранец, считают в ведомстве, можно купить в Волгоградской области за 1430 рублей. Туфли для девочек, по данным Росстата, стоят в регионе 1172 рубля, а ботинки для мальчиков – 1569. Еще в 174 рубля обойдутся свежесрезанные цветы. Цена школьного рюкзака в Волгоградской области, как указано в таблице, составила 1449 рублей. Отдельно считалась стоимость канцтоваров – в среднем вышел 4301 рубль на содержимое портфеля. При этом расходы родителей на гаджеты, компьютеры в опубликованных данных не учитывались.

В Росстате уточнили, что данный калькулятор был составлен на основании данных о ценах за июль 2021 года. При этом родители зафиксировали серьезный рост цен на школьные принадлежности в августе этого года. Видимо, в связи с этим возник спрос на приобретение школьных вещей на сайтах объявлений.



