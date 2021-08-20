Общество

Десятка лучших: в свой 20-й День рождения «ЕвроХим» чествует лучших профессионалов

Общество 20.08.2021 10:42 Новости компаний
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20.08.2021 10:42 Новости компаний


В преддверии 20-летнего юбилея «ЕвроХима» на Гремячинском горно-обогатительном комбинате чествуют лучших работников. 
Новый промышленный комплекс по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения в Волгоградской области строит «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании Андрея Мельниченко.
Каждый сотрудник «ЕвроХим-ВолгаКалия» вносит большой вклад в достижение общего результата, ведь только всем вместе можно воплотить в жизнь проект такого размаха и значимости, как разработка одного из самых крупных и богатых месторождений России. 
Коллектив и руководители комбината годы жизни отдали упорной работе по строительству нового производства. И, конечно же, все сотрудники радуются общим достижениям и гордятся лучшими профессионалами.
Портреты самых трудолюбивых и ответственных специалистов размещены на Доске Почета, установленной на самом видном месте Гремячинского горно-обогатительного комбината.
В 2021 году вошли представители самых разных профессий и возрастов.  
В числе лучших  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Юрий Никонов, флотатор Ольга Зайцева, горномонтажник подземный Александр Худенко, машинист горных выемочных машин Дмитрий Кащеев, водитель автомобиля Салих Ромазанов, машинист погрузочно-доставочной машины Виталий Шеков, машинист подъемной машины Татьяна Позднякова, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Степан Матиек, аппаратчик сушки Василий Крысько и заместитель начальника участка подъемов и поддержания стволов Евгений Торшин.
Компания благодарна своим сотрудникам за профессионализм, трудолюбие, ответственность, добросовестность и инициативность, и, в свою очередь проявляет максимальный уровень заботы о благополучии коллектива, обеспечивая высокий престиж рабочих профессий, возможность повышения квалификации, высокие социальные гарантии, достойную оплату труда и поощрения за высокие показатели работы. Эти и другие меры социальной защиты в компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко созданы для привлечения на предприятия лучших специалистов и мастеров своего дела.

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