Общество 19.08.2021 16:29
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19.08.2021 16:29
Вода уже несколько часов заливает подвалы сразу нескольких домов в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", сигналы о затоплении поступили в редакцию от жителей улиц Кирова и Воронкова.
"С 9 утра мы вычерпываем воду сами и откачиваем насосами, иначе воды уже было бы по пояс. В водоканале нам сообщили, что на улице Кирова, 107 авария, ждите. В доме воду отключили, но она все равно прибывает, причем непонятно откуда", - рассказали информагентству арендаторы помещений в цокольном этаже дома №126 по улице Кирова. Собственник помещений Марина Гугукина пояснила, что из-за потопа уже вздулся линолеум, разбухла мебель, но когда вода перестанет течь, непонятно.
"Мы уже несколько часов ведем это сражение. Ущерб будет колоссальным. Кто за это ответит?", - возмущается собеседница агентства. На первом этаже этого дома №126 на улице Кирова находится психоневрологический диспансер, в котором воды нет целый день. Всего, как сообщили людям в аварийной службе, в районе произошло порядка двух десятков порывов на сетях.
Как ранее сообщало информагентство, на улице Воронкова утром около домов №27, 29, 31 и 33/1 появились сначала ручейки, соединившиеся затем в поток воды, который вылился на проезжую часть. Вода стала подниматься и в квартирах двухэтажек. Люди утверждают, что воду в домах отключили, а она прибывает как будто из-под земли.
В ООО "Концессии водоснабжения" сообщили, что накануне из-за сбоя подачи электроэнергии на сетях сторонней организации произошла остановка насосной станции Кировского района. "Остановка повлекла за собой серию гидравлических ударов, вызвавших ряд локальных нарушений на нескольких трубопроводах Кировского района", - пояснили в компании. В настоящее время бригады "Концессий водоснабжения" ликвидируют многочисленные порывы. По данным "Высоты 102", на момент публикации порыв на улице Кирова, 107 удалось устранить.
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