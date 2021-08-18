Общество 18.08.2021 12:19
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18.08.2021 12:19
Имущество неэффективного управляемого муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в Урюпинске, которое полностью обеспечивает водоснабжение и водоотведение в городе, передадут в концессию до конца 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующий приказ регионального комитета ЖКХ Волгоградской области, в сентябре 2021 года состоится конкурс на право заключения соглашения, которое должно быть подписано в декабре 2021 года.
Еще девять МУП, управление которыми признано неэффективным по итогам оценки в 2017-2021 годах, планируется передать инвесторам до конца 2022 года. Это предприятия, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение городского округа город Михайловка, Среднеахтубинского района, Коммунаровского и Колобовского сельских поселений Ленинского района, Кировского сельского поселения Светлоярского района.
В концессию также передадут имущество МУП КХ «Нижнечирский» в Суровикинском районе, МП «Исток» в Горнобалыклейском и МП «Утес» в Стрельношироковском сельских поселениях Дубовского района, МУП «Распопинское КХ» в Клетском районе. По соглашению инвестору передадут и объекты МУП «Теплоснабжение г. Фролово».
Ответственными за передачу имущества по соглашениям о муниципально-частном партнерстве назначены главы сельских поселений, заместители глав Светлоярского, Среднеахтубинского, Клетского районов и городского округа Фролова. В Михайловке за процесс отвечает начальник отдела ЖКХ городской администрации, в Урюпинске – начальник городского отдела ЖКХ и КС.
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