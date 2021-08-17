«Битва Севера и Юга»: онлайн-турнир по игре World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более четверти миллиона человек
Телеком 17.08.2021 17:15
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17.08.2021 17:15
«Ростелеком» организовал второй товарищеский онлайн-турнир между командами, представляющими северные и южные регионы России. В виртуальных баталиях сразились игроки из Краснодара, Ростова и Махачкалы с киберспортменами из Новосибирска и Томска. Шоу в интернете посмотрели свыше четверти миллиона человек.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в показательном турнире участвовали 18 игроков из числа победителей в региональных турнирах «Ростелекома», которые объединились в шесть команд: ULTRA (Дагестан), «Псевдо» (Ростов-на-Дону), RELAX (Краснодар), «Печенеги» (Новосибирск), GJ (Новосибирск), Winx (Новосибирск и Томск). Кроме того, организаторы пригласили подключиться к сражениям шестерых популярных стримеров — Анатолия «TheAnatolich» Баракова, Владислава «__NIDIN__» Фёдорова, Никиту «Shotnik» Пахомова, Ивана «BEOWULF422» Яворского, Михаила «Билли» Опрышко и Виктора «TaHkucm_AC» Харламова.Впервые в истории турнира была организована парная трансляция боев на YouTube-каналах популярного стримера Артема «IIomudop_MSK» Кузнецова и Дмитрия «EL COMENTANTE» Пановского.
«Уже второй год подряд мы проводим онлайн-сражения между регионами Сибири и Юга и отмечаем высокий интерес участников и зрителей к такому формату мероприятия. Наши турниры связывают игроков, разделенных тысячами километров, в единую команду, объединенную общими интересами. Мы намерены дальше развивать масштаб таких встреч и подключать другие регионы к участию», – рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге.
В рамках турнира южные и северные команды провели девять матчей по три боя. Первое место завоевала команда RELAX из Краснодара. Победители получили призы «Ростелекома» и игровое золото Wargaming.
«Мы давно участвуем в турнирах “Ростелекома” и не первый раз побеждаем. Нам нравится этот формат, круто, что вместе с нами играют известные танковые стримеры. За время участия в турнирах мы познакомились и практическими сдружились со многими командами. Надеемся побеждать и дальше!», — поделился Даниил Галаев, капитан команды-победительницы RELAX из Краснодара.
Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал тариф «Игровой», на базе которого появилась целая экосистема игровых сервисов. Этот тарифный план обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет с низким пингом, а также предлагает уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Важный элемент игровой экосистемы «Ростелекома» — роутер «Игровой RT-X», созданный совместно с компанией Huawei. Он повышает уровень гейминга благодаря функциям искусственного интеллекта и приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами.
Получить более подробную информацию об экосистеме игровых сервисов «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.
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