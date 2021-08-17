Еще один город Волгоградской области затопило ливнем

Общество 17.08.2021 08:34
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17.08.2021 08:34
В Урюпинске Волгоградской области накануне прошел сильный ливень, который вновь затопил улицы города. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после дождя на дороги лучше не выезжать – вода долго не уходит с улиц.
Напомним, сильные ливни прошли накануне и в некоторых других районах – Калачевском, Серафимовичском, Суровикинском, Фроловском, а также на севере региона. А вот Волгограду вновь не повезло. Осадки областной центр обошли стороной и в ближайшее время их не предвидится.
Видео ВК Интересный Урюпинск.
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