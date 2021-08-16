Общество

«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтов

Общество 16.08.2021 19:56
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16.08.2021 19:56


Срок сдачи новых лифтов в эксплуатацию сорван в девятиэтажном доме по ул. 8-й Воздушной Армии, 33 в Дзержинском районе Волгограда. Жильцы уже три месяца вынуждены подниматься в свои квартиры по лестнице. Преодолевать по 6-9 этажей пешком приходится семьям с дошкольниками, пенсионерам и инвалидам, в том числе имеющим проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом, рассказал ИА «Высота 102» 68-летний местный житель Александр Франчук.

«Лифты должны были сдать 11 августа, по крайней мере, нам так говорил подрядчик, – пояснил пенсионер. – Во вторник, 10 августа, в нашем, первом, подъезде его запустили, он работал весь день и в среду, а потом его отключили и больше не запускали. Мы с женой одинокие пенсионеры, живем на шестом этаже, ее нужно постоянно возить в больницу, а как это сделать?! Это какое-то издевательство!».

По словам мужчины, в подрядной организации ООО «РУ КМЗ» ему сообщили, что все документы по вновь установленным лифтам переданы в ООО «УК «Ренессанс», которая не провела приемку. Этот факт подтвердил корреспонденту информагентства представитель субподрядчика Виталий Калнамал. «Лифты должен проверить и принять Ростехнадзор, УК должна застраховать оборудование. Только после этого их запустят. Мы и сами ждем этого момента, чтобы закончить работу в Волгограде, – пояснил Калнамал. – А во вторник и в среду проводились пробные запуски по просьбе управляющей компании».

Представитель субподрядчика никак не прокомментировал тот факт, что на объявлениях на всех трех подъездах  о проводимом капремонте лифтов размыта дата окончания работ по капремонту лифтов размыта.  Между тем, стандартный средний срок замены лифта в девятиэтажном доме составляет 30-40 дней, но никак не три месяца.
«На прошлой неделе мы уже обрадовались, что наконец-то лифт запустили, но когда через два дня его остановили, мы просто ахнули, – рассказала жительница квартиры на 9-ом этаже Ольга Васильева. – У меня двое маленьких детей, в нашем подъезде живет слепой человек, он сам едва может выбраться на прогулку, представьте, каково ему спускаться по лестнице! Я сегодня утром звонила в фонд капремонта: голосовой робот адресовал мой звонок операторам, но там так и не взяли трубку».

Выяснить в УК «Ренессанс», в чем причина задержки сдачи лифтов, корреспонденту информагентства не удалось: по указанным на информационном стенде номерам телефонов никто не взял трубку. «Высота 102» направила запрос в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Волгоградской области с просьбой разъяснить причины задержки запуска новых лифтов в доме №33 по ул. 8-й Воздушной Армии.

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