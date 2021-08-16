В Волгоградской области заканчиваются места для лечения ковидников

Общество 16.08.2021 11:51
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16.08.2021 11:51
Увеличить мощности инфекционного коечного фонда и сохранить плановый резерв, активизировать темпы прививочной кампании, проработать дополнительные профилактические и ограничительные меры — эти и другие вопросы обсудил губернатор Андрей Бочаров на сегодняшнем оперативном совещании. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Обстановка в регионе с распространением коронавируса остается напряженной - ежедневный прирост заболевших в последние две недели превышает 300 человек. При этом, в общем числе заболевших порядка 10% составляют дети и подростки, еще свыше 44% – люди молодого и среднего возраста. Люди трудоспособного возраста (18-60 лет) в целом в структуре заболевших составляют 60%. Растет среди этой категории и количество случаев тяжелого течения болезни.
Специалисты отмечают, что заболеваемость по-прежнему носит семейный характер. Кроме того, ситуация осложняется высоким уровнем заболеваемости внебольничными пневмониями и ранним началом сезонной заболеваемости ОРВИ.
Глава региона отметил, что в связи с увеличением в последнее время количества госпитализируемых объем резерва коечного фонда уменьшился с 15-20% и в настоящее время не превышает 10%. Поэтому принято решение увеличить инфекционный коечный фонд на территории Волгоградской области еще на 1000 коек с доведением его общего объема до 7000 инфекционных коек и сохранением планового резерва на уровне не ниже 15%.
В Волгоградской области также проработают меры на предмет возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, в частности, связанные с началом учебного года. Также в ближайшее время будет проведено заседание клинического совета при губернаторе Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором планируется обсудить актуальные аспекты организации стационарной, амбулаторной и экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями и выработать дополнительные предложения по дальнейшему повышению эффективности борьбы с COVID-19.
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