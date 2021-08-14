Прима волгоградского театра скончалась на 49-ом году жизни





Трагическое известие пришло из волгоградского театра «Царицынская опера». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, 13 августа не стало одной из самых ярких звёзд волгоградской сцены и Золотого фонда театра "Царицынская опера" - Ольги Сабировой. Накануне смерти она отметила свое 48-летие.

Коллектив театра выражает соболезнование родным и близким талантливой артистки.

Справка. Ольга Сабирова - меццо-сопрано, лауреат Государственной премии Волгоградской области, лауреат I премии VIII Международного конкурса «Белая акация».

Окончила вокальное отделение Астраханского музыкального училища имени М. П. Мусоргского (класс В. И. Соколовской) и вокальную кафедру Астраханской государственной консерватории (класс заслуженного работника высшей школы России профессора И. Я. Маколовой).

Получила дополнительное образование (курсы повышения квалификации) в классе проректора Астраханской государственной консерватории профессора, народной артистки России Натальи Кимовны Тарасовой.