Прима волгоградского театра скончалась на 49-ом году жизни

Общество 14.08.2021 08:48
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14.08.2021 08:48
Трагическое известие пришло из волгоградского театра «Царицынская опера». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, 13 августа не стало одной из самых ярких звёзд волгоградской сцены и Золотого фонда театра "Царицынская опера" - Ольги Сабировой. Накануне смерти она отметила свое 48-летие.
Коллектив театра выражает соболезнование родным и близким талантливой артистки.
Справка. Ольга Сабирова - меццо-сопрано, лауреат Государственной премии Волгоградской области, лауреат I премии VIII Международного конкурса «Белая акация».
Окончила вокальное отделение Астраханского музыкального училища имени М. П. Мусоргского (класс В. И. Соколовской) и вокальную кафедру Астраханской государственной консерватории (класс заслуженного работника высшей школы России профессора И. Я. Маколовой).
Получила дополнительное образование (курсы повышения квалификации) в классе проректора Астраханской государственной консерватории профессора, народной артистки России Натальи Кимовны Тарасовой.
С 2005 года – солистка Волгоградского государственного театра «Царицынская опера».
Первой в России исполнила композицию Карла Дженкинса «Stabat Mater» в сопровождении Лондонского Валлийского хора и камерного оркестра. Дирижёр – Эдвард-Рис Харри.
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