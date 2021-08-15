Общество 15.08.2021 11:20
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15.08.2021 11:20
Сегодня, 15 августа отмечает день рождения Виктор Сергеевич Зверев, директор Волгоградского филиала Российской Гостиничной Ассоциации, заслуженный работник торговли, Почетный работник туриндустрии РФ.
Руководство и коллеги Российской Гостиничной Ассоциации искренне поздравляют талантливого руководителя Волгоградского филиала Российской Гостиничной Ассоциации.
От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, отличного настроения, новых перспективных проектов, интересных встреч и ярких впечатлений! А также достижения высших оценок от туристов в сервисе и размещении в предприятиях гостиничной индустрии. Работать с Вами легко и приятно!
Руководство и коллеги Российской Гостиничной Ассоциации
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