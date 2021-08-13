Общество

Агенту «Росгосстраха» из города Новоаннинский Валентине Бондаревой объявлена благодарность Президента РФ

Общество 13.08.2021 09:56 Новости компаний
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13.08.2021 09:56 Новости компаний


В юбилейный для «Росгосстраха» год распоряжением № 208-рп от 06.08.2021 года Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Валентине Анатольевне Бондаревой, специалисту по исследованию рынка страхового отдела «Новоаннинский» филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Эта награда — признание заслуг Валентины Анатольевны, 45 лет добросовестно проработавшей в старейшей страховой компании страны, обеспечивая надежной страховой защитой жителей Новоаннинского района.
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, в Госстрах Валентина Бондарева, выпускница Волгоградского культурно-просветительного училища, пришла устраиваться в 1974 году после переезда в Новоаннинский из Урюпинска, где работала библиотекарем. Сразу работу по специальности на новом месте не нашла, но не растерялась и обратилась в местный страховой отдел, где ее приняли на должность инспектора Госстраха по Волгоградской области. 
Валентина Анатольевна привыкла работать с людьми, быть в центре событий, поэтому работа страхового агента ее не пугала, наоборот, привлекал свободный график и возможность самой планировать рабочее время. И еще ее твердое убеждение в том, что страховое дело имеет социальную направленность, а страховой полис — это гарантия того, что в случае финансовых потерь человек не останется один на один со своей бедой, а получит реальную материальную поддержку в виде страховой выплаты. 
Поэтому Валентина Бондарева участвует в специальной рабочей группе в паводковые и пожароопасные сезоны, проводит информационную работу с земляками, рассказывая им о вариантах страховой защиты, в том числе жилья и здоровья. Она хорошо понимает, как на самом деле страшно в одночасье остаться без крыши над головой или тяжело заболеть. Потому что сталкивалась с такими проблемами своих клиентов, помогая им оформлять документы на страховые выплаты. И видела, как выручает людей страховое возмещение, так как уже не надо тратить силы на поиски дополнительных денег, а можно спокойно уделить время строительству нового дома или восстановлению здоровья. 
В прошлом году с одним из клиентов Валентины Бондаревой случилась беда — сгорел дом, и сам он погиб в огне. Узнав об этом, Валентина Анатольевна сообщила родственникам о том, что дом был застрахован, помогла оформить документы на страховую выплату. Она уверена, что такие примеры наглядно демонстрируют землякам важность страховой защиты. Наверное, поэтому 80% ее страхового портфеля — договоры по страхованию домов и имущества от огня и других актуальных рисков, которым подвержен частный сектор. Ежегодно у нее в работе около 600 страховых договоров, и их количество постоянно растет. 
Своим опытом Валентина Анатольевна щедро делится с молодыми коллегами, за эти годы она обучила десятки сотрудников, многие из которых сегодня тоже работают в «Росгосстрахе».
«Мы все очень гордимся тем, что руководство страны так высоко оценило труд Валентины Бондаревой и искренне за нее рады, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров.— Валентина Анатольевна всегда в гуще событий, с интересом осваивает современные страховые технологии, она — очень неравнодушный человек и настоящий наставник для молодых. Ее отношение к работе способствует росту доверия граждан к страхованию как к эффективному экономическому инструменту защиты от рисков, повышению престижности и значимости профессии страхового агента в глазах потенциальных работников страховой отрасли. За успехи в труде и достижения в страховании Валентина Анатольевна Бондарева неоднократно поощрялась руководством компании. Теперь ее труд заслуженно отмечен благодарностью Президента РФ». 
Справка. В Волгоградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 23 страховых отделов, а также региональный центр урегулирования убытков в г. Волгограде.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.
6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.

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