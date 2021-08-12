Прокурор помог волгоградке вернуть незаконно списанные алименты





В Волгограде в результате принятых прокуратурой мер восстановлены права женщины, со счета которой незаконно списали алиментные платежи. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на личном приеме к прокурору Тракторозаводского района Волгограда Олегу Кабакову обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что в июне на ее счет поступили алименты на содержание двух малолетних детей в сумме более 15 тысяч рублей. Однако впоследствии указанные денежные средства были списаны банком на основании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете.

При этом, согласно положениям ст.101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на алиментные платежи не допускается. Выяснилось, что работодатель должника не указал в платежном поручении соответствующий вид дохода, в результате чего поступившие на счет деньги были списаны банком в счет погашения долга.

По итогам проверки прокуратурой Тракторозаводского района Волгограда руководителю организации, где работает женщина, внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Незаконно списанные алименты возвращены женщине в полном объеме.

Фото прокуратуры Волгоградской области.