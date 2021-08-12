Количество жертв коронавируса в Волгоградской области превысило 2 тысячи человек

Общество 12.08.2021 12:21
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12.08.2021 12:21
В Волгоградской области зафиксировано 334 заболевших коронавирусом по итогам прошедших суток. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это – самый высокий показатель суточной статистики в регионе за все время эпидемии. Также стало известно еще о 16 скончавшихся от инфекции за минувшие сутки. Всего в регионе уже 2003 человека стали жертвами пандемии.
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