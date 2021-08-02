Общество

Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинации

Общество 02.08.2021 16:58
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02.08.2021 16:58


Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства и постановлений о проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции. Такая информация, как сообщает ИА «Высота 102», указана в разъяснениях Роспотребнадзора РФ, опубликованных сегодня территориальным управлением по Волгоградской области.
Напомним, главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева 27 июля текущего года подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Документ предписывает руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 30 августа. Второй компонент должен быть введен до 30 сентября. 
В настоящее время аналогичные постановления приняты в 35 субъектах РФ. Отмечается, что граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия.
Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19. Они должны быть подтверждены медицинским заключением.
Работодателям рекомендуется проводить разъяснительную работу с коллективом, а тем сотрудникам, которые решили привиться, давать выходной в день вакцинации. 
Роспотребнадзор также уточняет, что для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом переболевших и вакцинированных не более 6 месяцев назад. Не привитые, имеющие медицинские противопоказания и прочие сотрудники должны составлять не менее 20%. Примечательно, что к прочим сотрудникам, как отмечает Роспотребнадзор, относятся те, кто находится в отпусках по беременности и родам, в неоплачиваемых отпусках, в длительных командировках за границей или на больничном.
Охват профилактических прививок подлежит контролю. В документе отмечается, что «такие меры вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер и направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан».

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