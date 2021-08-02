Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинации





Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства и постановлений о проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции. Такая информация, как сообщает ИА «Высота 102», указана в разъяснениях Роспотребнадзора РФ, опубликованных сегодня территориальным управлением по Волгоградской области.

В настоящее время аналогичные постановления приняты в 35 субъектах РФ. Отмечается, что граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия.

Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19. Они должны быть подтверждены медицинским заключением.

Работодателям рекомендуется проводить разъяснительную работу с коллективом, а тем сотрудникам, которые решили привиться, давать выходной в день вакцинации.

Роспотребнадзор также уточняет, что для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом переболевших и вакцинированных не более 6 месяцев назад. Не привитые, имеющие медицинские противопоказания и прочие сотрудники должны составлять не менее 20%. Примечательно, что к прочим сотрудникам, как отмечает Роспотребнадзор, относятся те, кто находится в отпусках по беременности и родам, в неоплачиваемых отпусках, в длительных командировках за границей или на больничном.

Охват профилактических прививок подлежит контролю. В документе отмечается, что «такие меры вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер и направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан».



