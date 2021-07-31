



Спортивные и физкультурные мероприятия на свежем воздухе с участием зрителей разрешили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Документ, подписанный и.о губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, опубликован сегодня.

Отмечается, что спортивные мероприятий на свежем воздухе с участием зрителей возможны при условии обеспечения организаторами безопасных условий для граждан при оказании услуг.

В администрации Волгоградской области пояснили, что под безопасными условиями подразумевается работа в режиме так называемой «свободной от COVID-19 зоны», предусматривающей обязательную вакцинацию сотрудников и пропуском зрителей, имеющих QR-коды.

Между тем, напомним, сегодняшний футбольный матч между «Ротором» и «Волгарем» на «Волгоград Арене» пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что сектор активных фанатов будет доступен для посещения владельцам абонементов на D110. Абонементы на фан-сектор D110 не продаются. Предыдущий матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск» также состоялся с пустыми трибунами.



