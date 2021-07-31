



Новую инфекционную больницу построят в Михайловке, учреждение войдет в структуру центральной районной больницы. Об это заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в город, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. «Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке, и уже необходимо переходить к проектным работам», — сказал губернатор.

Новую инфекционку оснастят 56 боксированными койками и двумя боксами для интенсивной терапии, аппаратами для компьютерной томографии и рентген-диагностики. Больница будет расположена возле объездной дороги, которую тоже предстоит сделать. Она пройдет по существующим участкам региональной сети и в промзоне Михайловки. Дороги, относящиеся к уличной сети города, только предстоит отремонтировать.





Губернатор поставил задачу сделать обход Михайловки за год и подчеркнул, что материалы и технологии при ремонте нужно подбирать с учетом повышенной транспортной нагрузки – по дороге пустят большегрузы. Средства на создание объезда будут выделены из регионального бюджета.

Властям Михайловки предстоит также реконструировать проезжую часть улицы 2-я Краснознаменская, что станет логичным продолжением комплексного благоустройства территории в городе, ход которого раскритиковал губернатор. На итоговом совещании с мэром Михайловки Александром Тюриным Андрей Бочаров заявил о формировании трехлетней государственной программы развития города в связи с большим объемом нерешенных вопросов. Руководителем рабочей группы по реализации программы назначен первый заместитель губернатора Александр Дорждеев.

«Без решения проблемных вопросов муниципальных образований, без реализации проектов комплексного развития невозможно говорить о развитии Волгоградской области и страны в целом, – подчеркнул губернатор. – В рамках исполнения поручений президента РФ вопросы развития регионов ЮФО, муниципальных образований, вопросы реализации инфраструктурных проектов в очень конструктивном режиме обсуждались на совещании с заместителем председателя правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, которое он проводил в качестве куратора по ЮФО. У нас в этой сфере уже накоплен значительный опыт. Уверен, что решение президента о закреплении за заместителями председателя правительства кураторства по округам поможет решить на еще более качественном уровне и в более сжатые сроки существующие вопросы».