Каждый день – по антирекорду: в Волгоградской области коронавирусом заразились 320 человек

Общество 30.07.2021 13:03
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30.07.2021 13:03
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 320 человек. Это – самый высокий показатель в суточной статистике за все время пандемии. Ранее рекордным называлось другое количество заболевших – 317 и 318 человек за сутки.
При этом список жертв коронавирусной инфекции вновь пополнился – в оперштабе сообщили о тринадцати скончавшихся. Всего в регионе уже 1804 человек умерли от COVID-19.
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