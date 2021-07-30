Каждый день – по антирекорду: в Волгоградской области коронавирусом заразились 320 человек





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 320 человек. Это – самый высокий показатель в суточной статистике за все время пандемии. Ранее рекордным называлось другое количество заболевших – 317 и 318 человек за сутки.

При этом список жертв коронавирусной инфекции вновь пополнился – в оперштабе сообщили о тринадцати скончавшихся. Всего в регионе уже 1804 человек умерли от COVID-19.



