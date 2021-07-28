В Волгоградской области коронавирус повторил суточный антирекорд





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 317 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Напомним, такое же количество новых заразившихся в регионе было выявлено лишь однажды за все время пандемии – 20 июля 2021 года. Также стало известно еще о тринадцати скончавшихся от COVID-19. Всего в регионе уже 1777 человек не пережили страшное заболевание.

Напомним, накануне в управлении Роспотребнадзора заявили об обязательной вакцинации групп населения, работающих в 14 сферах, а также учащихся и студентов старше 18 лет. Из-за роста заболеваемости коронавирусом до начала следующей недели планируется организовать новые места для лечения ковидников в медучреждениях региона и довести их количество до шести тысяч.



