Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодке





Сотрудники полиции устанавливают личность водителя Hyundai, который в День Военно-Морского Флота прокатил по Волжскому на крыше автомобиля тиктокера. Начинающий блогер, в соцсетях представленный как Иван Васильев, при этом сидел в резиновой надувной лодке, закрепленной на верхнем багажнике. Такая поездка является нарушением ПДД при перевозке пассажира, и ответственность за это несет водитель, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Жители Волжского обратили внимание на автомобиль с лодкой на крыше и работающим веслами «моряком» в ней накануне вечером и сняли происходящее на видео, которым поделились в социальных сетях. Ролик получил противоречивые отзывы пользователей. На странице тиктокера видео набрало всего 32 просмотра: на кадрах видно, что с крыши автомобиля Иван раздает детям небольшие подарки. Зачем нужно было обязательно нарушать ПДД и устраивать перформанс, чтобы порадовать юных волжан, история умалчивает.

Фото: Жесть Волжский, ВКонтакте.