«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населения





Количество инфекционных коек в Волгоградской области будет увеличено еще на тысячу - до 6000 коек. Продолжится работа по наращиванию темпов вакцинации с учетом новых поручений правительства РФ. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"По уточненным данным специалистов Минздрава России, исходя из оценок экспертов, устойчивый коллективный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции возможно сформировать при уровне вакцинации в 80% от взрослого населения нашей страны. Соответствующие поручения уже даны правительством России. На решении именно этой задачи нам необходимо сосредоточить свои усилия, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Набраны неплохие темпы, но уже и они не соответствуют выполнению стоящей перед нами новой задачи по созданию устойчивого коллективного иммунитета в установленные сроки".

По словам главы региона, специалисты прогнозируют возможное осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с ростом числа людей, возвращающихся в Волгоградскую область после летнего отдыха и каникул из других регионов России, из-за рубежа. Глава региона также отметил, что уже сейчас надо готовится и к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, остается контролируемой, но напряженной. Растет уровень заболеваемости, скорость распространения новых более опасных штаммов и, соответственно, тяжелых случаев течения болезни. В общем числе заболевших продолжает увеличиваться доля работающего населения и молодежи. При этом доля вакцинированных жителей среди заболевших - менее 1%. В лечебных учреждениях развернуто порядка 5 тысяч инфекционных коек, обеспечивается плановый резерв мощности на уровне 15%.

Глава региона также поставил задачу сохранять неснижаемый запас СИЗ, лекарственных средств и плазмы крови, разработать предложения по расширению профилактических мер, усилить разъяснительную работу с жителями и организациями.



