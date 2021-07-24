Происшествия

В Волгограде сгорела маршрутка

Происшествия 24.07.2021 09:31
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24.07.2021 09:31


Накануне в центре Волгограда вспыхнула пассажирская «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелся моторный отсек и кабина микроавтобуса  2011 года выпуска, который стоял на проспекте Ленина. Горящую машину потушили за несколько минут. Но от нее уже мало что осталось. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. 

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