Общество

Гидрометцентр РФ: пекло в Волгоградской области сменится ливневыми дождями и градом

Общество 19.07.2021 15:08
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19.07.2021 15:08


До конца сегодняшнего дня погода готовит немало сюрпризов жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренное предупреждение распространено  Гидрометецентром РФ.  Примерно с двух часов дня и до 16-00, а также до конца суток в регионе ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, грозы и град. Скорость ветра при непогоде может достигать 20-25 метров в секунду. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что непогода будет бушевать в отдельных районах региона. Сегодня днем кратковременные ливни прошли и в Волгограде. 
Напомним, ранее сообщалось о сохранении экстремально высоких температур в регионе до середины недели.  

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