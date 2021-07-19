Гидрометцентр РФ: пекло в Волгоградской области сменится ливневыми дождями и градом

Общество 19.07.2021 15:08
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19.07.2021 15:08
До конца сегодняшнего дня погода готовит немало сюрпризов жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренное предупреждение распространено Гидрометецентром РФ. Примерно с двух часов дня и до 16-00, а также до конца суток в регионе ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, грозы и град. Скорость ветра при непогоде может достигать 20-25 метров в секунду. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что непогода будет бушевать в отдельных районах региона. Сегодня днем кратковременные ливни прошли и в Волгограде.
Напомним, ранее сообщалось о сохранении экстремально высоких температур в регионе до середины недели.
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