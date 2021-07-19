Стремительные пневмонии унесли жизни еще семерых жителей Волгоградской области

Общество 19.07.2021 13:58
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19.07.2021 13:58
Еще семеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса и двусторонней пневмонии. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, двоим диагноз был поставлен в стационарах, куда их госпитализировали с обострением хронических заболеваний. Это произошло с 87-летней и 37-летней волгоградками. Последняя страдала при жизни вирусным заболеванием. Не удалось спасти врачам и жизнь 49-летнего жителя областного центра. Его госпитализировали в больницу №7 на третий день после появления первых признаков недомогания. Столько же прошло времени после начала заболевания до госпитализации у 64-летней жительницы областного центра и 84-летнего пенсионера из Волгограда. Также среди жертв пандемии – 68-летний волгоградец и 83-летняя жительница Михайловки. Всего в регионе уже 1668 человек скончались от COVID-19.
К слову, сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что поражение легких при заболевании COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. Если раньше поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сейчас такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам, резюмировал глава федерального ведомства.
Всего за минувшие сутки в Волгоградской области было выявлено 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это – новый антирекорд. Больше всего заболевших в Волгограде – 121 человек, в Волжском – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в 22 районах.
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