



АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок от заемщиков по программе «Льготная ипотека на новостройки».

Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, заём предоставляется на покупку квартир и в строящихся домах на любой стадии строительства, и на уже введенное в эксплуатацию жильё. В данном случае, продавцом должен выступать застройщик.

Оформить льготную ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5,8% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте i vlg.ru , около 80% решений принимается в течение дня.

Подробности об условиях предоставления займа по программе «Льготная ипотека на новостройки» здесь



