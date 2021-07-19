Общество 19.07.2021 08:25 Реклама
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19.07.2021 08:25 Реклама
АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок от заемщиков по программе «Льготная ипотека на новостройки».
Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, заём предоставляется на покупку квартир и в строящихся домах на любой стадии строительства, и на уже введенное в эксплуатацию жильё. В данном случае, продавцом должен выступать застройщик.
Оформить льготную ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5,8% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.
Подробности об условиях предоставления займа по программе «Льготная ипотека на новостройки» здесь.
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