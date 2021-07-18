Общество

«Спасайся, кто может»: сильный ветер с дождем крушит имущество волгоградцев (ВИДЕО)

Общество 18.07.2021 17:05
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18.07.2021 17:05




Буйство стихии и ее последствия засняли очевидцы сегодня в частном секторе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили волгоградцы ИА «Высота 102», внезапно поднялся сильный ветер и пошел дождь. «Мы забежали в дом, и уже из окна наблюдали, как по двору летают детские игрушки, цветочные горшки, все, что там находилось», - рассказали информагентству жители улицы Руднева. По их словам, все продолжалось недолго, примерно 15 минут. Непогода также оставила людей без света. Электричество отключилось как минимум в нескольких домах по улице Руднева. 
Напомним, что ранее синоптики предупреждали жителей Волгоградской области о 42-градусной жаре, а также кратковременных дождях и грозах с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Примечательно, что непогода ненадолго накрыла только некоторые районы Волгограда и Волжского, пострадала Михайловка, а где-то не выпало даже и капли дождя. 

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