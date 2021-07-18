«Спасайся, кто может»: сильный ветер с дождем крушит имущество волгоградцев (ВИДЕО)

Общество 18.07.2021 17:05
0
18.07.2021 17:05
Буйство стихии и ее последствия засняли очевидцы сегодня в частном секторе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили волгоградцы ИА «Высота 102», внезапно поднялся сильный ветер и пошел дождь. «Мы забежали в дом, и уже из окна наблюдали, как по двору летают детские игрушки, цветочные горшки, все, что там находилось», - рассказали информагентству жители улицы Руднева. По их словам, все продолжалось недолго, примерно 15 минут. Непогода также оставила людей без света. Электричество отключилось как минимум в нескольких домах по улице Руднева.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали жителей Волгоградской области о 42-градусной жаре, а также кратковременных дождях и грозах с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Примечательно, что непогода ненадолго накрыла только некоторые районы Волгограда и Волжского, пострадала Михайловка, а где-то не выпало даже и капли дождя.
Реклама
«Конец света»: огромное дерево рухнуло на электропровода на севере Волгограда18.07.2021 20:48
Общество 18.07.2021 20:48
В Волгоградской области резко сократилась ожидаемая продолжительность жизни18.07.2021 19:10
Общество 18.07.2021 19:10
Суд в Волгограде не смог рассудить спор о цифровом долге18.07.2021 15:26
Общество 18.07.2021 15:26
ВККС определилась с кандидатурой председателя арбитражного суда Волгоградской области18.07.2021 14:25
Общество 18.07.2021 14:25
Юг выжигает: осадки обещают только в Волгоградской области18.07.2021 10:37
Общество 18.07.2021 10:37
Гостям Волгограда вручат светящиеся 3D-скульптуры «Родины-матери»18.07.2021 09:04
Общество 18.07.2021 09:04
Чиновники в обезвоженных городах и поселках Волгоградской области расписались в бессилии17.07.2021 18:33
Общество 17.07.2021 18:33
Вредные бактерии нашли в мясе в Волгоградской области17.07.2021 17:29
Общество 17.07.2021 17:29
О начале Сталинградской битвы волгоградцам расскажут в онлайн-формате17.07.2021 16:00
Общество 17.07.2021 16:00
С тазами и ковшиками: зачем волгоградцам отключают горячую воду на две недели17.07.2021 15:19
Общество 17.07.2021 15:19
Волгоградские волонтеры собирают макулатуру ради спасения малыша со СМА17.07.2021 11:37
Общество 17.07.2021 11:37
Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской области17.07.2021 09:14
Общество 17.07.2021 09:14
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Реклама