Общество

Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года

Общество 16.07.2021 19:15
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16.07.2021 19:15


Демонтаж стадиона "Трактор" проведут в Волгограде за 10,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион с такой начальной суммой разместило ГКУ Волгоградской области "Центр организации закупок". Работы по сносу спортивного объекта проведут на основании проектной документации, которую еще в 2020 году разработало ООО "Проектмастер" по заказу администрации Волгограда. 
Так, под демонтаж попадают северная, южная, западная и восточная трибуны, ограждения и площадки, покрытия проездов и проходов, склад, уборная, инженерные коммуникации и сооружения на них. Исполнителю работ до начала сноса стадиона необходимо будет уведомить все организации, эксплуатирующие коммуникации, о начале демонтажа. Строительную площадку обнесут забором. Здания снесут методом обрушения при помощи тяжелой техники. Металл вывезут в пункт приема металлолома, а бетон, железобетон и кирпич - на площадку для последующего дробления. Прочий строительный мусор утилизируют на специализированном полигоне.
Снос стадиона должен быть полностью завершен до 20 декабря текущего года.
Отметим, что вопрос о комплексном развитии стадиона "Трактор" и прилегающей территории активно обсуждался летом 2019 года - тогда спортивный объект передали администрации Волгограда в целях комплексного развития территории. На печальное состояние спортивного объекта губернатору жаловались жители Тракторозаводского района Волгограда. Тогда было принято решение о создании на территории стадиона современного спортивно-досугового кластера. 
Ранее сообщалось, что на "Тракторе" планируют возвести трибуны на 500 мест, беговые дорожки, сектор для толкания ядра и прыжков в длину, многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола и площадка для игры в футбол на песке и пляжный волейбол. Площадь, на которой разместятся новые спортивные объекты, составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Особое внимание разработчики планировали уделить реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) "Трактор". Охранная зона вокруг памятника также подлежит обновлению.

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