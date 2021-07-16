



Двое подростков и восемь взрослых с начала июля в Волгоградской области подверглись нападению ядовитых пауков - каракуртов. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, всех пострадавших с тяжелой клинической картиной доставили в Центр острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25", трое из них до сих пор находятся в больнице. Всего с начала 2021 года каракурты укусили 12 жителей Волгоградской области.

Каракурты - вид пауков из рода черных вдов. Тело у них черное. У самца и самки на брюшке видны красные пятна, иногда с белым окаймлением. Полностью половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском. Сезон укусов из года в год остается в основном постоянным - с мая по сентябрь, однако чаще всего такие случаи регистрируются в июле и августе.

Специалисты Центра острых отравлений ГУЗ "ГКБСМП № 25" поясняют, что возникающая на месте укуса жгучая боль через 15 - 20 минут почти ощутимо распространяется на соседние части тела и органы. Через 20 - 40 минут появляется озноб, боли в груди, животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться. Появляется сильное возбуждение и даже страх смерти. Затрудняется дыхание. Пульс становится частым, повышается кровяное давление. У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание.





Через три часа появляются судорога нижних и верхних конечностей. Позднее, через четыре-пять часов после укуса, появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Через 8 - 10 часов отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот, который сочетается с ознобом. Повышается температура. Заболевание длится от трех до десяти дней. После выписки из стационара больные из-за слабости в течение 5-15 дней остаются неработоспособными. Смертельные исходы после укусов каракурта бывают, но крайне редко. В основном, когда пострадавшие не получают медицинской помощи.

При укусе каракурта врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за помощью в ближайшее медучреждение или вызвать скорую.