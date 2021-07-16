Общество

Парк Героев откроет новую страницу истории Котельниково

Общество 16.07.2021 10:26 Новости компаний
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16.07.2021 10:26 Новости компаний


Реализацию большой социальной программы «Котельниково – Земля Героев» продолжают жители города Котельниково Волгоградской области. Главная задача этого проекта – изучение и популяризация уникального культурно-исторического потенциала Котельниковского района, развитие туризма и традиционного для этих мест ремесленничества. 
Самые важные аспекты и события богатой истории Котельниковской Земли Героев будут воплощены в новом городском Парке Героев. В конструктивных элементах паркового комплекса отражены свершения воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства и достижения их потомков – нынешних героев мирного труда, которые строят на котельниковской земле одно из самых масштабных промышленных предприятий современности.
Новое общественное пространство планируется построить в микрорайоне «Дубовая роща». Современный жилой район строит для семей сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, оказывающей активное содействие реализации важнейших гражданских инициатив в регионах присутствия.
Этапы строительства Парка и развития территории Котельниково с привязкой к производственным планам градообразующего предприятия стали предметом обсуждения представителей бизнеса, власти и широкой общественности региона.

Перспективы развития городской структуры обсудили в администрации Котельниково председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Волгоградской области Елена Прохорова, глава администрации города Котельниково Андрей Федоров, исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, руководители комитетов Котельниковского района, Котельниковского городского поселения и представители широкой общественности.
Важной частью и первой ласточкой обновления Котельниково и должен стать Парк Героев. Проект парка, созданный администрацией Котельниковского городского поселения при поддержке «ЕвроХим-ВолгаКалия», заявлен к участию во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».
Заявка прошла техническую экспертизу. Сейчас создатели концепции и проекта парка с нетерпением ожидают заключения комиссии Минстроя РФ по качеству проекта в августе 2021 года.
Жители города готовы приложить все силы, чтобы сделать благоустроенной и процветающей Котельниковскую Землю Героев – родину Степана Разина и Емельяна Пугачева, место разгрома армии Манштейна, уничтожение которой стало одной из важнейших причин поражения немецко-фашистских войск в Сталинградском сражении.

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