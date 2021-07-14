Места бахчевых развалов утвердили в Волгограде: районы и адреса





В Волгограде утверждены 60 торговых точек, где будут продавать арбузы и дыни в этом сезоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, купить бахчевые можно будет во всех районах города. Торговые места предоставляются предпринимателям по результатам открытых конкурсных процедур и открываются по мере готовности хозяйствующих субъектов. Дополнительные 11 торговых точек в этом году решено открыть в Кировском и Тракторозаводском районах города.

У продавцов бахчевых культур должны быть при себе разрешительная документация на торговлю, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, ознакомиться с которыми имеет право каждый покупатель, а также медицинская книжка с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должны быть указаны наименование предприятия и его юридический адрес. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.

Тракторозаводский район

- ул. им. Костюченко, 7

- ул. Тракторостроителей, 3

- ул. им. Менжинского, 23

- ул. Кропоткина, 13

- ул. им. академика Бардина, 17

- ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9

- ул. им. Николая Отрады, 10

- ул. им. Менжинского, 10

- ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)

- ул. Гороховцев, 2

- ул. им. Жолудева, 20

- пер. им. Ногина

- ул. им. Дзержинского, 37

- ул. им. Александрова, 159

- ул. им. Шурухина, 20

Краснооктябрьский район

- ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)

- ул. Библиотечная, 16

- ул. Богунская, 30

- ул. им. маршала Еременко, 122

- ул. им. маршала Еременко, 68

- ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)

- ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)

Дзержинский район

- ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)

- ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)

- ул. им. К.Либкнехта,13

- ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ан¬гарской, 92)

- ул. им. Полины Осипенко, 42

Цнтральный район

- ул. им. Ткачева, 5

- ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)

- ул. Новороссийская, 77

- ул. им. Пархоменко, 51

- ул. Двинская, напротив дома №20

- ул. Новороссийская, 28

Ворошиловский район

- ул. им. милиционера Буханцева, 52

- ул. Кузнецкая, 26

- ул. им. Циолковского, 12

- ул. Кузнецкая, 69

Советский район

- ул. Авиаторская (возле дома №5)

- ул. им. Ивановского, 4

- пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака

- ул. Туркменская, напротив д. №19

- ул. Славская, напротив д. №10

- п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178

- ул. им. Малиновского, напротив д. №4

Кировский район

- пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)

- ул. Колосовая, у здания №4

- ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31

- ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92

- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А

- ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87

- пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской

- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79

- ул. им. 64-й Армии, у дома № 36

Красноармейский район

- ул. 2-я Штурманская, 13

- ул. Пятиморская, 18 (у магазина)

- пр-кт им. Столетова, 50

- пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г





Приобрести арбузы и дыни также можно на рынках и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных производителей.

Фото из архива "Высоты 102"