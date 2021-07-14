Общество

Места бахчевых развалов утвердили в Волгограде: районы и адреса

Общество 14.07.2021 09:36
0
14.07.2021 09:36


В Волгограде утверждены 60 торговых точек, где будут продавать арбузы и дыни в этом сезоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, купить бахчевые можно будет во всех районах города. Торговые места предоставляются предпринимателям по результатам открытых конкурсных процедур и открываются по мере готовности хозяйствующих субъектов. Дополнительные 11 торговых точек в этом году решено открыть в Кировском и Тракторозаводском районах города.
У продавцов бахчевых культур должны быть при себе разрешительная документация на торговлю, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, ознакомиться с которыми имеет право каждый покупатель, а также медицинская книжка с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должны быть указаны наименование предприятия и его юридический адрес. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.
 
Тракторозаводский район
- ул. им. Костюченко, 7
- ул. Тракторостроителей, 3
- ул. им. Менжинского, 23
- ул. Кропоткина, 13
- ул. им. академика Бардина, 17
- ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9
- ул. им. Николая Отрады, 10
- ул. им. Менжинского, 10
- ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)
- ул. Гороховцев, 2
- ул. им. Жолудева, 20
- пер. им. Ногина
- ул. им. Дзержинского, 37
- ул. им. Александрова, 159
- ул. им. Шурухина, 20
 
Краснооктябрьский район
- ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)
- ул. Библиотечная, 16
- ул. Богунская, 30
- ул. им. маршала Еременко, 122
- ул. им. маршала Еременко, 68
- ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)
- ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)
 
Дзержинский район
- ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)
- ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)
- ул. им. К.Либкнехта,13
- ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ан¬гарской, 92)
- ул. им. Полины Осипенко, 42
 
Цнтральный район
- ул. им. Ткачева, 5
- ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)
- ул. Новороссийская, 77
- ул. им. Пархоменко, 51
- ул. Двинская, напротив дома №20
- ул. Новороссийская, 28
 
Ворошиловский район
- ул. им. милиционера Буханцева, 52
- ул. Кузнецкая, 26
- ул. им. Циолковского, 12
- ул. Кузнецкая, 69
 
Советский район
- ул. Авиаторская (возле дома №5)
- ул. им. Ивановского, 4
- пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака
- ул. Туркменская, напротив д. №19
- ул. Славская, напротив д. №10
- п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178
- ул. им. Малиновского, напротив д. №4
 
Кировский район
- пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)
- ул. Колосовая, у здания №4
- ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31
- ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92
- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А
- ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87
- пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской
- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79
- ул. им. 64-й Армии, у дома № 36
 
Красноармейский район
- ул. 2-я Штурманская, 13
- ул. Пятиморская, 18 (у магазина)
- пр-кт им. Столетова, 50
- пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г

Приобрести арбузы и дыни также можно на рынках и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных производителей. 
Фото из архива "Высоты 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
14.07.2021 11:03
Общество 14.07.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2021 08:54
Общество 14.07.2021 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 17:06
Общество 13.07.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 16:13
Общество 13.07.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 15:36
Общество 13.07.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 13:38
Общество 13.07.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 10:16
Общество 13.07.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2021 09:22
Общество 13.07.2021 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2021 17:31
Общество 12.07.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2021 12:22
Общество 12.07.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2021 11:16
Общество 12.07.2021 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2021 11:04
Общество 12.07.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.07.2021 10:16
Общество 12.07.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2021 09:05
Общество 12.07.2021 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.07.2021 18:10
Общество 11.07.2021 18:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Рассмотрение уголовного дела волгоградского генерала Музраева откладываетсяСмотреть фотографии
11:47
Заколдованное место: очередное ДТП произошло возле администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Лидер волгоградских справедливороссов собрался в Госдуму в компании депутата-бизнесменаСмотреть фотографии
11:03
Гребем и загораем: лодочные прогулки стали реальностью в парке Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Распространителю детского порно ужесточили наказание в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
На трассе Волгоград — Энгельс сгорел седан премиум-классаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде нашли пропавшего подростка на велосипедеСмотреть фотографии
09:36
Места бахчевых развалов утвердили в Волгограде: районы и адресаСмотреть фотографии
08:54
Горчичник из Волгограда завел свой блогСмотреть фотографии
21:21
Трое находившихся в розыске иностранцев задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:25
"Эхо бизнес-империи": недостроенный "Диамант" в Волжском снова выставили на торгиСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде разыскивают воришку пакетов с ролламиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
В Волгоградской области задумались о строительстве обхода ВолжскогоСмотреть фотографии
17:06
Огромная надпись "Волгоград" засияет на крыше автовокзалаСмотреть фотографии
16:13
Волгоградский облздрав не исключил рост смертности от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Ковид маскируется: всплеск ОРВИ фиксируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Совершившую побег мошенницу ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Две больницы в Волгограде перепрофилируют под пациентов с коронавирусомСмотреть фотографии
13:38
Второй город в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешеной куницыСмотреть фотографии
12:43
Партия «КовиВака» поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
12:19
Родильный дом для пациенток с COVID-19 разворачивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Лидера экстремистской организации «СССР» в Волгограде приговорили к шести годам колонииСмотреть фотографии
11:23
Выезд на встречку привел к смертельному ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в школьном чате воспротивился карцеру в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Парком в центре Волгограда вместо скандальной фирмы займется муниципальное предприятиеСмотреть фотографии
09:55
Человек сгорел вместе с дачей в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
На диких пляжах Волгоградской области нашли воду с микробами и песок с паразитамиСмотреть фотографии
22:42
Торговый павильон сгорел на рынке «Народная ярмарка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:35
Пустые фудкорты и толпы на прививку: ТЦ Волгограда встретили новые коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 