Места бахчевых развалов утвердили в Волгограде: районы и адреса

Общество 14.07.2021 09:36
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14.07.2021 09:36
В Волгограде утверждены 60 торговых точек, где будут продавать арбузы и дыни в этом сезоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, купить бахчевые можно будет во всех районах города. Торговые места предоставляются предпринимателям по результатам открытых конкурсных процедур и открываются по мере готовности хозяйствующих субъектов. Дополнительные 11 торговых точек в этом году решено открыть в Кировском и Тракторозаводском районах города.
У продавцов бахчевых культур должны быть при себе разрешительная документация на торговлю, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, ознакомиться с которыми имеет право каждый покупатель, а также медицинская книжка с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должны быть указаны наименование предприятия и его юридический адрес. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.
Тракторозаводский район
- ул. им. Костюченко, 7
- ул. Тракторостроителей, 3
- ул. им. Менжинского, 23
- ул. Кропоткина, 13
- ул. им. академика Бардина, 17
- ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9
- ул. им. Николая Отрады, 10
- ул. им. Менжинского, 10
- ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)
- ул. Гороховцев, 2
- ул. им. Жолудева, 20
- пер. им. Ногина
- ул. им. Дзержинского, 37
- ул. им. Александрова, 159
- ул. им. Шурухина, 20
Краснооктябрьский район
- ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)
- ул. Библиотечная, 16
- ул. Богунская, 30
- ул. им. маршала Еременко, 122
- ул. им. маршала Еременко, 68
- ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)
- ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)
Дзержинский район
- ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)
- ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)
- ул. им. К.Либкнехта,13
- ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ан¬гарской, 92)
- ул. им. Полины Осипенко, 42
Цнтральный район
- ул. им. Ткачева, 5
- ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)
- ул. Новороссийская, 77
- ул. им. Пархоменко, 51
- ул. Двинская, напротив дома №20
- ул. Новороссийская, 28
Ворошиловский район
- ул. им. милиционера Буханцева, 52
- ул. Кузнецкая, 26
- ул. им. Циолковского, 12
- ул. Кузнецкая, 69
Советский район
- ул. Авиаторская (возле дома №5)
- ул. им. Ивановского, 4
- пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака
- ул. Туркменская, напротив д. №19
- ул. Славская, напротив д. №10
- п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178
- ул. им. Малиновского, напротив д. №4
Кировский район
- пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)
- ул. Колосовая, у здания №4
- ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31
- ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92
- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А
- ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87
- пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской
- ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79
- ул. им. 64-й Армии, у дома № 36
Красноармейский район
- ул. 2-я Штурманская, 13
- ул. Пятиморская, 18 (у магазина)
- пр-кт им. Столетова, 50
- пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г
Приобрести арбузы и дыни также можно на рынках и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных производителей.
Фото из архива "Высоты 102"
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