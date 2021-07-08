Общество

В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирус

Общество 08.07.2021 08:50
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08.07.2021 08:50

 
Одно из сел в Старополтавском районе Волгоградской области стало местом съемок документального кино: начинающий режиссер Никита Попков снял здесь короткометражный фильм «Бегство» о коронавирусном локдауне. Сейчас молодой режиссер призван в армию, поэтому корреспонденту «Высоты 102» удалось пообщаться только с его наставником - сценаристом Андреем Мигачевым.
Он рассказал, что снятая в волгоградской глубинке кинокартина участвует в нескольких конкурсах и уже стала лауреатом международного фестиваля документального кино «Докер». «Я редко беру к себе в лабораторию учеников, но талантливый Никита мне приглянулся», - рассказал Андрей Мигачев.
Никита родился в 1996 году в Москве и окончил университет имени Плеханова и Московский физико-технический институт. До армии работал в Институте проблем управления РАН научным сотрудником. «Бегство» — его первый фильм. По словам Мигачева, он захотел научить юношу снимать природу, поскольку молодой человек родился в городе и не умел этого делать. Наставник взял Никиту с собой в свой частный дом в селе Красный Яр в Волгоградской области. Фильм сняли без бюджета и за короткий срок, поскольку картина была домашней работой молодого человека. 

Наставник считает, что Никита отлично справился со своей работой: «Если фильм выиграл фестиваль, то ученик справился со своим заданием». Жюри кинофестиваля Надя Теннштедт (Германия), Данае Элон (Израиль — Канада), Гедре Жицките (Литва) также дали отличную оценку молодому человеку: «Режиссеру удалось подобрать уникальный и свежий киноязык, отражая окружающую действительность и духовную жизнь главного героя». Сюжет фильма рассказывает о мальчишке, который уезжает вместе с семьей в деревню, чтобы переждать в совершенно незнакомом месте пандемию коронавируса, накрывшую весь мир.
В ближайшее время фильм выйдет во всемирный прокат. Нельзя не отметить, что над фильмом работал известный кинооператор Александр Симонов. В его фильмографии такие картины, как «Бумер: Фильм второй» и «Груз 200». Также он снимал популярные сериалы, такие как «Полицейский с Рублевки» и «Содержанки». Наставник Попкова Андрей Мигачев является одним из авторов сценария мелодрамы «Питер FM».
Фото взято с сайта FESTAGENT.COM.

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