Общество

В селе Волгоградской области ликвидируют очередной очаг бешенства

Общество 06.07.2021 13:43
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06.07.2021 13:43


Карантин по бешенству установлен на территории Новоквасниковского сельского поселения в Старополтавском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, очаг смертельно опасной инфекции выявлен в селе Кожушкино — больное животное было обнаружено в одном из домов на улице Лесная.
Согласно плану по ликвидации очага бешенства на протяжении двух недель специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных будут наблюдать за особями, контактировавшими с зараженным. Животных вакцинируют и будут держать в изоляции. На территории Новоквасниковского сельского поселения предписано отловить бродячих собак и кошек, а домашних питомцев — привить от бешенства.
С начала 2021 года было выявлено по меньшей мере 9 очагов бешенства в населенных пунктах в Волгоградской области. За последние шесть месяцев от укусов зараженных животных умерли три человека, в том числе ребенок. При этом смерти от бешенства в регионе не фиксировались уже несколько лет. В марте этого года, после второго летального исхода, в управлении Роспотребнадзора назвали ситуацию с распространением этого заболевания «тревожной».
Фото: marenka1, ru.depositphotos.com.

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