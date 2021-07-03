Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельными





Цены на морковь продолжают шокировать жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», даже новый урожай не снизил стоимость этих овощей. В магазинах морковь и урожая 2021 года продается по 150 рублей за килограмм. Покупатели приобретают по две-три морковки из-за запредельной дороговизны когда-то дешевой овощной продукции.





Между тем, по данным Волгоградстата, средняя стоимость моркови в регионе составляет 64 рубля за килограмм, рост за неделю составил более 18%. Волгоградцы бегают по магазинам в поисках таких ценников, но им, видимо, везет меньше, чем статистикам.







