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МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской области

Телеком 02.07.2021 13:39
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02.07.2021 13:39


В Волгограде состоялась презентация книги «Васаби к шашлыку. История Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщения автора в соцсетях. 
Автор – краевед, писатель и драматург, автор социокультурных проектов Анна Степнова. Ее первая книга – народная энциклопедия «Город героев и окрестности» – запустила в Волгограде интерес к домашнему, народному краеведению, изучение местной истории вышло из академических аудиторий.
Новая книга уникальна своим подходом: о драматических событиях новейшей истории мы говорим за столом. Это не просто собрание рецептов, это большой социокультурный проект, направленный на изучение и формирование региональной идентичности, связи людей и места, где они живут. 
Средства на издание собраны горожанами на краудфандинговой платформе «Планета», а участие филиала МТС позволило удвоить тираж. Первые 160 экземпляров распределены по библиотекам города и области, однако это только начало: по замыслу автора каждая книга в районной библиотеке – это не просто еще одно издание на полке, это повод для собственного кулинарно-исторического проекта, для разговора с читателями о том, что такое вкус малой родины. 
МТС – это не только связь. Это творчество, это возможности и любовь к родине. На сайте МТС есть раздел о Волгограде, который интересен и волгоградцам, и гостям города.
Абоненты МТС, въезжая в регион, получают приветственную СМСку от оператора со ссылкой на бесплатный аудиогид по Волгограду. Его сделали вместе с горожанами к юбилею Победы и разместили на популярной туристической платформе и в приложении izi.TRAVEL.
«Добро пожаловать в Волгоградскую область – героическую, монументальную и во многом типично южную. Здесь вы вспомните, что такое подвиг, увидите марсианские пейзажи, постоите на «танцующем» мосту, попробуете самое северное вино юга России и знаменитые котлеты по-киевски», – вот что читают абоненты МТС, пересекая границу Волгоградской области.
Поэтому директор филиала Наталья Сахарова, увидев сбор на издание кулинарной книги, сразу отреагировала: в этих проектах много общего, даже родственного.
Творческая работа продолжается: в МТС собирают материалы для народной экскурсии по Волгограду – с тайными тропами, неизвестными двориками, видовыми точками. К сбору материалов приглашают всех желающих. Самое интересное войдет в популярное мобильное приложение для туристов и горожан, которые хотят больше знать о своем городе. 

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