В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с труб





Капитальный ремонт системы теплоснабжения за 6,2 миллиона рублей проведут в здании ГБУК «Волгоградская филармония». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, подрядчика выберут по итогам электронного аукциона. В перечне работ указаны ремонт индивидуального теплового пункта, отопления, тепловой завесы и теплосети в подвале. В здании заменят старые трубопроводы, задвижки, теплоизоляцию.

Все работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Напомним, о необходимости проведения реконструкции филармонии еще в 2019 году заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, когда посетил концертный зал со своей супругой. Между тем, последний капитальный ремонт здания проводили около 10 лет назад. Деньги были потрачены на приведение в порядок внутренних помещений, вплоть до санузлов, фасада здания, концертного зала, где были заменены кресла, коммуникаций и т.д. Однако несколько лет назад руководство учреждения культуры стало жаловаться на изношенные инженерные сети.

В апреле текущего года был объявлен электронный аукцион на подготовку проекта капитального ремонта ГБУК «Волгоградская филармония» на сумму около 39 миллионов рублей. Проект предусматривает ремонт кровли, коммуникаций, в том числе системы отопления, выполнение мероприятий по гидроизоляции помещений подвала, ремонт помещения фойе и фасадов здания в увязке с существующей частью здания речного вокзала, зрительного зала и подсобных помещений.

Отметим, что Центральный концертный зал Волгограда является самой крупной концертной площадкой в регионе. Он способен принять около тысячи зрителей.



