В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничестве

Общество 13.06.2021 14:49
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13.06.2021 14:49
Соглашение о сотрудничестве подписали начальник ГУ МЧС России по региону Николай Любавин и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, данное соглашение позволит двум сторонам усилить взаимодействие, усовершенствовать профилактическую работу с населением, освоить новые методы и формы воспитательной работы с личным составом подразделений.
«Мы уверены, что каждый сотрудник вашего ведомства - человек по духу героический, но для любого героя очень важно внутреннее наполнение. Именно это взаимодействие профессионализма и духовно-нравственного стержня в человеке позволяет порой выполнять очень сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. Я надеюсь, что наша совместная работа принесет реальную пользу нашему региону и количество пожаров сократится, а если они где-то и появятся, то мгновенно будут ликвидированы" - прокомментировал митрополит Феодор.
"Данное соглашение предусматривает совместную работу по направлениям, связанным с духовным воспитанием населения в вопросах обеспечения пожарной безопасности, работу с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях людьми. Основной упор будет именно на профилактику пожаров" - добавил Николай Любавин.
Отмечается, что священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей не только на дому, но и в пунктах временного размещения, а также в «полевых» условиях. Для этого возможна организация работы походного, передвижного храма. Кроме того, в рамках соглашения уже этим летом планируют провести семинар со священнослужителями по вопросам пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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