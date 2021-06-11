В Волгограде вручили госнаграды ко Дню России

Общество 11.06.2021 13:00
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11.06.2021 13:00
В преддверии Дня России в Волгограде вручили государственные награды 18 жителям региона за заслуги в различных отраслях и сферах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, торжественная церемония состоялась сегодня в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поздравил всех жителей региона с наступающим праздником, а затем вручил заслуженные награды тем, чьи заслуги были отмечены на государственном уровне.
Среди награжденных - многодетные родители Мовсар Ахмадов, Разет Эланукаева, Михаил Васильев и Вера Фролова. Они отмечены орденом и медалью "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
"Родительский труд - во все времена самый ответственный, сложный и очень важный для общества. Каждый день своим трудом, своим примером вы воспитываете, формируете настоящее и будущее нашей страны", — подчеркнул губернатор.
Государственными наградами федерального и регионального уровней сегодня также удостоены представители ветеранских организаций, сотрудники предприятия связи, фельдшеры, преподаватели вузов, энергетики, работники стройиндустрии, а также сфер спорта и культуры.
"Жители Волгоградской области гордятся вами, вашими делами, наследием, которое вами уже сформировано и формируется сегодня", - резюмировал губернатор.
Фото администрации Волгоградской области
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