В Волгограде вручили госнаграды ко Дню России





В преддверии Дня России в Волгограде вручили государственные награды 18 жителям региона за заслуги в различных отраслях и сферах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, торжественная церемония состоялась сегодня в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поздравил всех жителей региона с наступающим праздником, а затем вручил заслуженные награды тем, чьи заслуги были отмечены на государственном уровне.

Среди награжденных - многодетные родители Мовсар Ахмадов, Разет Эланукаева, Михаил Васильев и Вера Фролова. Они отмечены орденом и медалью "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

"Родительский труд - во все времена самый ответственный, сложный и очень важный для общества. Каждый день своим трудом, своим примером вы воспитываете, формируете настоящее и будущее нашей страны", — подчеркнул губернатор.

Государственными наградами федерального и регионального уровней сегодня также удостоены представители ветеранских организаций, сотрудники предприятия связи, фельдшеры, преподаватели вузов, энергетики, работники стройиндустрии, а также сфер спорта и культуры.

"Жители Волгоградской области гордятся вами, вашими делами, наследием, которое вами уже сформировано и формируется сегодня", - резюмировал губернатор.

Фото администрации Волгоградской области