Волгоградские урбанисты взялись за благоустройство островов Сарпинский и Голодный

Общество 11.06.2021 12:06
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11.06.2021 12:06
Aрхитекторы Центра «ВЯЗ» начали работать над концепцией благоустройства островов Сарпинский и Голодный в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, концепция разрабатывается в рамках развития туристического кластера. Урбанисты начали процесс комплексного обследования местности, изучили ситуационные особенности острова, расположенного вдоль реки, отследили поведение грунтов и рельефа во время сезонных изменений - разливов и отливов. Также параллельно ведется работа с горожанами и профильными специалистами из лесничества, инженерами по берегоукреплению, пояснили в организации.
Главная цель урбанистов – сохранить природную среду и весь зеленый массив, который наполняет остров Сарпинский и прилегающий к нему остров Голодный. Данная местность включена в список ЮНЕСКО и является природоохранной зоной. Поэтому сейчас архитекторы Центра «ВЯЗ» прорабатывают маршруты и функциональное зонирование, которое будет способствовать не только раскрытию уникального природного места для посетителей, но и его сохранению, ведь от этой островной системы напрямую зависит климат всего региона. В концепции развития Сарпинского планируется адаптировать и применить опыт передовых энергоэффективных технологий и технологий нулевого потребления, чтобы без ущерба для природной системы можно было организовать зоны экологического туризма.
По результатам изысканий архитекторы разработают функциональное зонирование территории. В планах - выделить ключевые элементы по трем направлениям: водное – сюда войдут пляжи, временные сооружения для кемпинга и стоянок для привалов; сухопутное – отдельные части суши, где можно расположить какую-либо инфраструктуру и дорожно-тропиночную сеть; воздушное – это то, что связано с передвижением и переправлением на остров, но не по воде, а с помощью подвесных систем. Авторы концепции благоустройства островов считают, что это поможет увеличить поток отдыхающих в город и регион.
Ранее, напомним, уже обсуждалась идея строительства канатной дороги, соединяющей остров Сарпинский с материковой частью. Однако стоимость этого проекта оказалась баснословной – около 150 миллиардов рублей, а инвесторов пока не нашлось.
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