



За минувшие сутки в Волгоградской области еще десять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, всего в списке жертв пандемии – уже 1368 жителей. Накануне сообщалось о девяти умерших – такой цифры в суточной статистике не было. Однако теперь этот антирекорд побит новыми печальными данными.

Между тем, уровень распространения коронавируса в регионе остается примерно одинаковым. Так, за минувшие сутки в регионе COVID-19 выявлен еще у 88 человек. Новые случаи зафиксированы в Волгограде, в Волжском и в восьми районах области.



