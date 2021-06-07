ВТБ запустил видеообслуживание на сайте для жителей Волгограда

Экономика 07.06.2021 12:13 Новости компаний
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07.06.2021 12:13 Новости компаний
ВТБ первым на банковском рынке России запустил обслуживание клиентов на сайте с использованием средств видеосвязи. Одним из пилотных городов, где новый сервис начал работу, стал Волгоград.
Формат видеообслуживания на сайте станет альтернативой визитам в офис. Новые и действующие клиенты ВТБ смогут не только проконсультироваться в режиме 24/7 по сложным продуктам или обсудить индивидуальные условия, но и дистанционно завершить обслуживание и оформить услугу, используя технологию «цифрового подписания». На текущем этапе с помощью сервиса можно оформить кредит наличными и кредитную карту.
Обслуживание по видеосвязи похоже на обычный видеозвонок через Zoom, Skype или FaceTime, при этом клиентам не требуется установка специализированного программного обеспечения. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно с ПК запустить сайт vtb.ru, на странице «Кредиты наличными» нажать на плавающий виджет «Видеозвонок». Обслуживание клиентов посредством видеозвонка осуществляется сотрудниками контакт-центра ВТБ.
На этапе пилотирования сервис начнет работу в 10 городах: Самара, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Киров, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Ставрополь. Решение по тиражированию технологии на остальные российские города будет приниматься в конце 3 квартала 2021 года.
«Видеосервисы уже активно используются в повседневной жизни: для обучения, дистанционной работы, медицины. Сама идея видеозвонка в банк вызывает большой интерес у многих – она современна и ожидаема в условиях возникающих ограничений, связанных с пандемией. Данное решение позволит не только повысить привлекательность банка как высокотехнологичного и клиентоориентированного, но и создает комфортные условия взаимодействия с нами для клиентов с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста. Живое общение с сотрудником банка придает уверенность в принимаемом решении, позволит клиентам задать все вопросы и не воспринимать потенциальный продут как сложный» - отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя розничного бизнеса ВТБ, вице-президент ВТБ.
«Видеоконсультирование – это новый шаг в развитии дистанционного обслуживания клиентов. Ранее сотрудники контакт-центра были «голосом» банка, теперь стали и его «лицом». С введением данного сервиса мы становимся еще ближе к клиентам, повышаем качество консультаций и можем предлагать наиболее подходящий для них продукт. В условиях пандемии именно видеоконсультирование поможет создать «эффект личного присутствия» и «живого общения» с нашими специалистами, что повысит доверие клиентов к банку», - прокомментировала Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ.
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